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Пономарёв уверен, что в ЦСКА сделали выводы после поражения от «Ростова»

25 Ноября 2024 • 22:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.70 X 3.95 2 5.10
Через 20 ч. 34 мин.

В грядущий вторник ответный матч в Пути РПЛ Кубка России проведут московский ЦСКА и казанский «Рубин». Бывший футболист «армейцев» Владимир Пономарёв поделился своими ожиданиями от матча.

«Думаю, что на матч с «Рубином» соберутся. Всё-таки наша команда выше классом. Думаю, один гол все же забьем и не пропустим. Уверен, после поражения от «Ростова» прошел «разбор полетов», выводы сделаны. Там была просто безответственная игра», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Рубин» вечером вторника проведёт наш портал. В первом поединке между командами в Казани была нулевая ничья.

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