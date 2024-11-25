Пономарёв уверен, что в ЦСКА сделали выводы после поражения от «Ростова»

В грядущий вторник ответный матч в Пути РПЛ Кубка России проведут московский ЦСКА и казанский «Рубин». Бывший футболист «армейцев» Владимир Пономарёв поделился своими ожиданиями от матча.

«Думаю, что на матч с «Рубином» соберутся. Всё-таки наша команда выше классом. Думаю, один гол все же забьем и не пропустим. Уверен, после поражения от «Ростова» прошел «разбор полетов», выводы сделаны. Там была просто безответственная игра», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Рубин» вечером вторника проведёт наш портал. В первом поединке между командами в Казани была нулевая ничья.