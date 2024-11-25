«Спартак» на поезде отправился на кубковую игру с «Ростовом»

27 ноября московский «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом».

По сведениям портала «РБ Спорт», футболисты «Спартака» отправились на гостевой поединок на поезде, так как аэропорт в Ростове-на-Дону уже давно закрыт.

Отмечается, что после кубковой игры «Спартак» не поедет домой, а сразу отправится в Краснодар на следующий матч РПЛ с командой Мурада Мусаева.

В первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» проиграл дома «Ростову» со счетом 0:1. Ответная игра состоится 27 ноября, начало — в 20:30 по мск.

1 декабря подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром» в рамках 17-го тура РПЛ.