Игрок «Спартака» вернулся после длительного лечения

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов полностью восстановился от травмы.

По информации портала «РБ Спорт», 28-летний футболист вместе со «Спартаком» отправился на выездной матч Кубка России против «Ростова».

Напомним, последний раз Чернов выходил на поле 27 августа в кубковой игре с махачкалинским «Динамо».

Всего на счету защитника шесть матчей в текущем сезоне во всех турнирах и ни одного результативного действия.

Ответная встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Ростов» - «Спартак» пройдет 27 ноября. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.