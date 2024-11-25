Байрамян: «Со «Спартаком» всегда очень интересные игры»

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о предстоящем кубковом матче против «Спартака».

Футболист заявил, что у «Ростова» боевой настрой на встречу со «Спартаком».

— Я уже не в первый раз говорю о том, что с ними очень интересные игры. Они и сами играют, и дают играть. Важно, что сыграем при своих трибунах, — приводит слова Байрамяна портал «РБ Спорт».

Напомним, первый четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ завершился выездной победой «Ростова» над «Спартаком» со счетом 1:0.

Ответный поединок между командами пройдет 27 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по мск.