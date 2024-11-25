Назначены судьи на матчи «Ростов» - «Спартак» и «Локомотив» - «Динамо»

На этой неделе состоятся поединки четвертьфинала Кубка России. На ответный матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо» назначена бригада Павла Кукуяна, об этом рапортует пресс-служба Российского футбольного союза.

Поединок «Ростова» и «Спартака» доверили Сергею Карасёву, а на встрече «Ахмат» - «Зенит» отработает Егор Егоров. Матч московского ЦСКА против казанского «Рубина» обслужит Сергей Иванов.

Игры пройдут 26, 27 и 28 ноября.

В чемпионате России первое место занимает петербургский «Зенит», на второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московский «Локомотив».