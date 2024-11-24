Личка: Бальбуэна, Нгамалё, Гагнидзе и Бителло готовились к игре против «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, смогут ли футболисты, которые не попали в заявку на матч 16-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (1:1) сыграть в кубковом матче против «Локомотива».

Чешский специалист отметил, что Фабиан Бальбуэна, Муми Нгамалё, Лука Гагнидзе и Бителло остались в Москве, потому что готовились имеено к этому матчу.

«Остальные были здесь с нами в Воронеже. Луис Чавес и Николас Маричаль, несмотря на то что вернулись из сборных в последний момент, отыграли сегодня 90 минут», - приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, что второй матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России пройдёт в четверг, 28 ноября.