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Кубок России

Появились подробности дисквалификации Рябчука в Кубке России официально

21 Ноября 2024 • 16:35 Комментировать

Появились подробности дисквалификации защитника московского «Спартака» Олега Рябчука за фол в матче Кубка России против «Ростова». Игра прошла 5 ноября в Пути РПЛ Кубка.

Футболиста дисквалифицировали на два матча, один из которых – условно. Напомним, что в поединке с дончанами Рябчук получил красную карточку за удар шипами полузащитника «Ростова» Ивана Комарова.

«Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы», - цитирует «Матч ТВ» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Таким образом, Олег пропустит лишь один матч Кубка России – ответный против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артур Григорьянц Олег Рябчук ещё теги
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