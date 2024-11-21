Появились подробности дисквалификации защитника московского «Спартака» Олега Рябчука за фол в матче Кубка России против «Ростова». Игра прошла 5 ноября в Пути РПЛ Кубка.

Футболиста дисквалифицировали на два матча, один из которых – условно. Напомним, что в поединке с дончанами Рябчук получил красную карточку за удар шипами полузащитника «Ростова» Ивана Комарова.

«Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы», - цитирует «Матч ТВ» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Таким образом, Олег пропустит лишь один матч Кубка России – ответный против «Ростова».