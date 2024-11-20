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Кубок России

ЭСК оценила два решения судьи Казарцева в игре «Спартак» - «Ростов»

20 Ноября 2024 • 20:08 Комментировать

Недавно «Спартак» проиграл на своём поле «Ростову» со счётом 0:1 в первом матче четвертьфинала Кубка России (Путь РПЛ). Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела два судейских решения Василия Казарцева – неназначения пенальти в ворота «красно-белых» на 30-й и 49-й минутах. В обоих случаях ЭСК поддержала арбитра.

В первом случае члены комиссии не увидели в действиях защитника Литвинова безрассудного поведения. Отмечается, что нападающий Комличенко коснулся мяча, после чего защитник заблокировал удар. Слабый контакт в воздухе между игроками члены ЭСК не посчитали наказуемым.

Во втором моменте ЭСК указывает на то, что Литвинов и Комличенко использовали руки в борьбе за позицию, и единоборство не повлияло на возможность игрока «Ростова» сыграть в мяч. Мяч не двигался в зону борьбы игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Василий Казарцев ЭСК РФС ещё теги
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