ЭСК оценила два решения судьи Казарцева в игре «Спартак» - «Ростов»

Недавно «Спартак» проиграл на своём поле «Ростову» со счётом 0:1 в первом матче четвертьфинала Кубка России (Путь РПЛ). Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела два судейских решения Василия Казарцева – неназначения пенальти в ворота «красно-белых» на 30-й и 49-й минутах. В обоих случаях ЭСК поддержала арбитра.

В первом случае члены комиссии не увидели в действиях защитника Литвинова безрассудного поведения. Отмечается, что нападающий Комличенко коснулся мяча, после чего защитник заблокировал удар. Слабый контакт в воздухе между игроками члены ЭСК не посчитали наказуемым.

Во втором моменте ЭСК указывает на то, что Литвинов и Комличенко использовали руки в борьбе за позицию, и единоборство не повлияло на возможность игрока «Ростова» сыграть в мяч. Мяч не двигался в зону борьбы игроков.