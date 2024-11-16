Гойкович рассказал, что думает о Дзюбе

Экс-игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович высказал мнение о центральном форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Дзюба хороший игрок, но я считаю, что он мог сделать ещё лучшую карьеру, чем в итоге получилось. Он показался мне хорошим парнем. Говорит всё, что думает», - передает слова Гойковича «РБ Спорт».
В текущем сезоне 36-летний Дзюба поучаствовал в восьми поединках тольяттинской команды. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.
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