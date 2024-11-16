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Гойкович рассказал, что думает о Дзюбе

16 Ноября 2024 • 13:51 Комментировать

Экс-игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович высказал мнение о центральном форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба хороший игрок, но я считаю, что он мог сделать ещё лучшую карьеру, чем в итоге получилось. Он показался мне хорошим парнем. Говорит всё, что думает», - передает слова Гойковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 36-летний Дзюба поучаствовал в восьми поединках тольяттинской команды. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Ренато Гойкович
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