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Кубок России

Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»

09 Ноября 2024 • 18:48 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о противостоянии «красно-белых» и «Ростова» в рамках Кубка России.

Первая игра прошла в Москве и завершилась неожиданной победой «Ростова» с минимальным счетом 1:0.

Деменко заявил, что данное поражение стало обидным для «Спартака», потому что Барко не смог реализовать пенальти

— С другой стороны, может быть, к ответному матчу теперь будет более серьезная подготовка. Мне кажется, в этом противостоянии «Спартак» сильнее выглядит, — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.

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