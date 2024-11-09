Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о противостоянии «красно-белых» и «Ростова» в рамках Кубка России.

Первая игра прошла в Москве и завершилась неожиданной победой «Ростова» с минимальным счетом 1:0.

Деменко заявил, что данное поражение стало обидным для «Спартака», потому что Барко не смог реализовать пенальти

— С другой стороны, может быть, к ответному матчу теперь будет более серьезная подготовка. Мне кажется, в этом противостоянии «Спартак» сильнее выглядит, — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.