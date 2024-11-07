Караваев: «Заслуженно выиграли у «Ахмата»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился комментарием после победы в кубковом матче с «Ахматом». Игра между командами завершилась со счетом 3:0.

— Считаю, что заслуженно выиграли. Контролировали ход встречи, за счет этого и результат получился именно такой, — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что «Зениту» не стоит успокаиваться, ведь все еще впереди.

Ответный поединок 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в конце ноября.

Ближайший матч «Зенита» состоится 10 ноября — соперником в игре 15-го тура РПЛ станет грозненский «Ахмат».