Тесленко: «Матч с ЦСКА был стопроцентно наш»

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о матче своего клуба и столичного ЦСКА. Команды сыграли в минувшую среду в нулевую ничью в первой очной встрече в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Казани.

«Матч с ЦСКА был стопроцентно наш, но мы не забили пенальти, нам отменили гол за игру рукой. На победу наиграли, создали больше моментов, но не реализовали созданное», - делится Тесленко с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА не может победить уже на протяжении трёх официальных матчей подряд. Более того, в каждом из этих трёх поединков армейский клуб не забил своим соперникам.