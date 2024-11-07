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Кубок России

Тесленко: «Матч с ЦСКА был стопроцентно наш»

07 Ноября 2024 • 20:17 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о матче своего клуба и столичного ЦСКА. Команды сыграли в минувшую среду в нулевую ничью в первой очной встрече в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Казани.

«Матч с ЦСКА был стопроцентно наш, но мы не забили пенальти, нам отменили гол за игру рукой. На победу наиграли, создали больше моментов, но не реализовали созданное», - делится Тесленко с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА не может победить уже на протяжении трёх официальных матчей подряд. Более того, в каждом из этих трёх поединков армейский клуб не забил своим соперникам.

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