Вахания ответил, особое ли ощущение прервать безвыигрышную серию в матче со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о победе в кубковом матче со «Спартаком».

Первая встреча 1/4 финала Пути РПЛ завершилась выездной победой «Ростова» с минимальным счетом 1:0. Данный результат позволил дончанам прервать неудачную серию из восьми игр.

«Закончить серию без побед в матче со «Спартаком» - особенное ощущение? Главное было обыграть. О том, кого обыграть, мы не думали», — приводит слова Вахании Metaratings.

Следующим соперником «Ростова» станут «Химки». Игра 15-го тура Российской премьер-лиги состоится в субботу, 9 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.