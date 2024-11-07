Бубнов оценил победу «Зенита» над «Ахматом»

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на домашнем поле победил грозненский «Ахмат» со счетом 3:0. Об этой игре высказался эксперт Александр Бубнов.

«Результат кубкового матча с «Ахматом» закономерен. «Зенит» - явный фаворит в этой паре, у него есть класс и ресурс, чтобы побеждать», - приводит слова аналитика Sportbox.

Следующий поединок петербургский клуб проведет против «Ахмата» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

По итогам 14 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.