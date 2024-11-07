Тренер «Тюмени»: «Постараемся дать бой «Краснодару»

Наставник «Тюмени» Игорь Меньщиков высказался о поединке против «Краснодара» в Кубке России.

«Думаю, что в Тюмени будет ротация, основной состав «Краснодара» не сыграет. Зрители нас поддержат и увидят настоящий кубковый матч. Постараемся дать бой и надеемся на удачу», - сообщил Меньщиков Metaratings.ru.

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 14 сыгранных туров. Подопечные Мурада Мусаева набрали 36 баллов и опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. В ближайшем матче чемпионата страны «быки» на выезде сыграют против казанского «Рубина».