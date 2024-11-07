Соболев - о своём голе: «Слава богу, что засчитали»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после кубкового поединка с грозненским «Ахматом».
«О чём были мысли в моменте с голом? Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть. Слава богу, что засчитали», - высказался нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Поединок «Зенита» и «Ахмата» состоялся 6 ноября на стадионе «Газпром Арена». Подопечные Сергея Семака уверенно победили со счетом 3:0. Ответный поединок состоится в Грозном.
Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом.
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