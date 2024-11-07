Соболев - о своём голе: «Слава богу, что засчитали»

«О чём были мысли в моменте с голом? Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть. Слава богу, что засчитали», - высказался нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».