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Соболев - о своём голе: «Слава богу, что засчитали»

07 Ноября 2024 • 09:43 Комментировать

Центрфорвард петербургского «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после кубкового поединка с грозненским «Ахматом».

«О чём были мысли в моменте с голом? Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть. Слава богу, что засчитали», - высказался нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Зенита» и «Ахмата» состоялся 6 ноября на стадионе «Газпром Арена». Подопечные Сергея Семака уверенно победили со счетом 3:0. Ответный поединок состоится в Грозном.

Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом.

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