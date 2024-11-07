Кассьерра высказался после победы «Зенита»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра пообщался с представителями прессы после кубкового поединка с грозненским «Ахматом» в рамках ¼ финала.

«Любой мяч придаёт уверенности нападающему в своих силах. Со мной так же, независимо от красоты мяча. Удалось отметиться голом. Я рад, что помог команде», - передает слова колумбийского нападающего «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» обыграл Ахмат» в первой кубковой встрече со счетом 3:0.

Следующий поединок команда Сергея Семака сыграет с «Ахматом», но в чемпионате страны. Матч состоится на стадионе в Грозном 10 ноября.