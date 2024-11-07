Тренер «Ахмата»: «Постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о крупном поражении от петербургского «Зенита» в первом матче четвертьфинала Кубка России.

«Будет сложно отыгрываться, но мы не самым сильным составом обыгрывали «Краснодар». Поэтому будем играть дальше и постараемся сделать все, чтобы огорчить «Зенит», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом поединке подопечные Ташуева крупно проиграли команде Сергея Семака со счетом 0:3. Ответная кубковая встреча между «Ахматом» и «Зенитом» состоится на стадионе в Грозном 27 ноября.