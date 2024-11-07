Ташуев: «Сами себе привезли голы»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в Кубке России.

«Мы сегодня сами себе привезли голы, допуская ненужные ошибки в эпизодах против игроков высокого уровня. Не нам голы забивали, а мы сами себе их организовали», - цитирует Ташуева пресс-служба клуба.

Отметим, что уже в воскресенье, 10 ноября, «Ахмат» примет «Зенит» уже в рамках Российской премьер-лиги, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:30 по московскому времени. А ответный матч четвертьфинала Кубка России между грозненским и питерским клубами пройдёт 27 ноября.