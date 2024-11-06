Кассьерра объяснил, как забивал чудо-гол

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Ахмат» Матео Кассьерра для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Невероятный гол пяткой так и задумывался? Как вам эта идея пришла в голову?

- Если честно, в момент удара у меня не было другой возможности нанести его, потому что мяч уходил за спину. Так получилось. Хорошо, что забил. Самое важное и главное сегодня - это победа команды. Сегодня неплохой задел сделали перед ответной игрой в Грозном.

- Что касается содержания игры, можно сказать о том, что в принципе очень многое получалось в сегодняшней встрече? Или все-таки какие-то внутренние вопросы есть у вас?

- Думаю, что в первом тайме могли на один или на два мяча забить больше, потому что были моменты. Не совсем удавалась реализация. Но в целом повторюсь, хорошо, что победили и создали достаточный задел. Сейчас надо передохнуть и уже настраиваться на ближайшую игру в чемпионате.

- Про ближайшую игру в чемпионате. То, что играете с тем же соперником два раза за несколько дней, это тяжелее?

- Дело в том, что «Ахмат» - очень хорошая команда, несмотря на то, что сейчас не так высоко в таблице идет, но играть всегда тяжело, особенно в Грозном. Так что сейчас несколько дней для того, чтобы подготовиться и провести матч на выезде.