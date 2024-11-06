Соболев до матча с «Ахматом» не мог забить более месяца

Вечером среды форвард «Зенита» Александр Соболев прервал неприятную голевую засуху. Ближе к концу матча он забил «Ахмату», оформив третий мяч своей команды в ворота грозненцев.

Таким образом, Соболев отличился голом впервые со 2 октября. К слову, тогда он также в Кубке России забил тольяттинскому «Акрону». 6 ноября Александр забил всего лишь свой второй гол за петербургский клуб с момента летнего перехода из московского «Спартака».

Больше подробностей о разгроме «Зенитом» «Ахмата» дома без капли интриги на оставшийся ответный матч пары – в нашем ревью.