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Без интриги: резерв «Зенита» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

06 Ноября 2024 • 22:43 Комментировать
Зенит
3:0
Ахмат
окончен

«Зенит» и «Ахмат» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф состоялся 6 ноября на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит3:0Ахмат
(1:0) Клаудиньо Родригес20'  
(2:0) Кассьерра Матео53'  
(3:0) Соболев Александр87'  
Адамов ДенисАлип НуралыЧистяков Дмитрий  41' 46' (Караваев Вячеслав ( 46') Родригао де СоузаГоршков ЮрийКлаудиньо РодригесЕрохин Александр 73' (Соболев Александр ( 73') Ахметов ИльзатАртур 82' (Мостовой Андрей ( 82') Педро дос Сантос 65' (Гонду Лусиано ( 65') Кассьерра Матео 65' (Мантуан Густаво ( 65')
Запасные: Павлов ВасилийВасильев Дмитрий АлексеевичДуглас СантосБязров ДавидЭракович СтрахиньяБарриос ВильмарВендел Жералдо
Опарин МихаилУциев РизванИбишев Турпал-АлиЛоват Лукас 77' (Адамов Арсен ( 77') Швец Антон 65' (Гандри Надер ( 65') Исмаэл Силва  5' 46' (Камило Рейжерс ( 46') Камилов Владислав 65' (Самородов Максим ( 65'  84') Диванович ЗаимЯкуев МагомедКовачев СветославДиале Мауро Луна 70' (Мацуев Минкаил ( 70')
Запасные: Жиров АлександрМагомедов Яхья
06 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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Пожалуй, самый проходной соперник в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России достался чемпиону страны. «Ахмат» только недавно впервые победил в чемпионате, но в группе кубка занял второе место, сразу же попав на «Зенит». Ещё и в гостях предстояло провести первый матч. Понятно, что основной акцент грозненцы сейчас делают на РПЛ, которую могут и покинуть, если так продолжат.

«Зенит» тоже не стал задействовать лучшие силы. Сергей Семак, единственный из тренеров топ-клубов, выпустил на матч Кубка России резерв. Место в старте нашлось лишь двум твёрдым представителям основы – Клаудиньо и Матео Кассьерре. Именно они и решили исход матча, стрельнув по разу в каждом из таймов.

Разведка вообще затянулась серьёзно. Только в середине первого тайма «Зенит» провёл первую толковую атаку, которую сразу же завершил голом. Кассьерра принял мяч у штрафной площади и отдал чуть правее. Клаудиньо вообще не встретил сопротивления, спокойно пробил в нижний, дальний от себя угол – 1:0. На кураже «Зенит» мог увеличивать преимущество в счёте: теперь уже слева Педро нашёл огромную свободную зону, ворвался в штрафную площадь и хлёстко пробил – Опарин умудрился ногой парировать.

Следом уже и сами грозненцы стали бить по своим воротам. Так Ловат неудачно подставился под кросс от угла поля, едва не срезав мяч в собственные ворота. Снова на гол заходил Педро, который теперь собрал отскок после углового. Бразилец пробил сходу, но вновь проиграл дуэль Михаилу Опарину.

Когда Клаудиньо разыграл корнер с партнёром и навесил следом, получилось ещё лучше. Чистяков успел отклеиться от опекуна и пробить с близкой дистанции – немного выше цели. Долго назревал второй гол «Зенита», но случился только на 53-й минуте. Зато какой породистый получился. Ерохин сыграл направо, где Артур разогнал Караваева. Вячеслав успел оформить «стеночку» с Клаудиньо, после чего прострелил на Кассьерру, а Матео издевательски пробил пяткой – 2:0.

По инерции «Зенит» ещё подержал «Ахмат» в страхе. Пару раз «зажал» корнерами, Ахметов даже обязан был замыкать дальнюю штангу и заносить мяч с пары метров, но умудрился в падении пробить выше. А в концовке случился и разгром: прострел Лусиано в падении в падении же замкнул Александр Соболев – 3:0. Сначала рефери решил, что форвард забрался в офсайд, но после просмотра повтора арбитр гол засчитал.

Питерцы же успокоились, решив, что преимущества в три мяча вполне хватит на ответный визит в Грозный.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ахмат

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