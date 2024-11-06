Круговой: «Тяжёлое поле в Казани – не оправдание»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал нулевую ничью с «Рубином». Команды встречались вечером среды в очном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Тяжелая игра. Поле тоже тяжелое, но это не оправдание. Контролировали мяч в первом тайме, как только брали его под контроль и сразу создавали момент. Могли пропустить, нас выручил Владислав Тороп. Всё решится в Москве», - приводит слова Торопа телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что команды ожидает ещё и ответная игра. Проигравший выбывает в Путь регионов.

Ранее голкипер ЦСКА Владислав Тороп объяснил, как ему удалось парировать пенальти от Мирлинда Даку.