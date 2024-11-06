Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Круговой: «Тяжёлое поле в Казани – не оправдание»

06 Ноября 2024 • 22:05 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал нулевую ничью с «Рубином». Команды встречались вечером среды в очном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Тяжелая игра. Поле тоже тяжелое, но это не оправдание. Контролировали мяч в первом тайме, как только брали его под контроль и сразу создавали момент. Могли пропустить, нас выручил Владислав Тороп. Всё решится в Москве», - приводит слова Торопа телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что команды ожидает ещё и ответная игра. Проигравший выбывает в Путь регионов.

Ранее голкипер ЦСКА Владислав Тороп объяснил, как ему удалось парировать пенальти от Мирлинда Даку.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Данил Круговой ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Ноября
22:05
Круговой: «Тяжёлое поле в Казани – не оправдание»
21:53
Тороп рассказал, как у него получилось отразить пенальти от Даку
21:33
Рахимов: «Даже великие не забивают пенальти, ничего страшного не произошло»
21:26
Николич: «Можно назвать мини-кризисом результаты ЦСКА»
21:20
Пьянич: «Ещё несколько матчей, и мы можем дойти до финала»
20:50
Генич: «Тороп — достойная замена Акинфееву»
19:24
«Рубин» и ЦСКА не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
18:00
«Рубин» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:43
ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с «Рубином», Пьянич – в запасе
17:42
«Рубин» озвучил состав на кубковую игру с ЦСКА
14:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин — ЦСКА Кубка России — 6 ноября 2024
02:02
Рубин - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Ноября
20:11
Прогноз на точный счёт матча Рубин — ЦСКА Кубка России — 6 ноября 2024
16:35
Ставка и прогноз на матч Рубин — ЦСКА Кубка России — 6 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Миранчук рассказал, каков Месси на поле
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
3.35 3.50 2.10
Видео
108 мин
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
3
0
1.23 6.00 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Ноября
22:05 · Кубок России
Круговой: «Тяжёлое поле в Казани – не оправдание»
22:04 · Кубок России
Кассьерра удвоил перевес «Зенита» в матче с «Ахматом»
21:53 · Кубок России
Тороп рассказал, как у него получилось отразить пенальти от Даку
21:33 · Кубок России
Рахимов: «Даже великие не забивают пенальти, ничего страшного не произошло»
21:26 · Кубок России
Николич: «Можно назвать мини-кризисом результаты ЦСКА»
21:24 · Кубок России
Клаудиньо забил впервые за 7 месяцев
21:20 · Кубок России
Пьянич: «Ещё несколько матчей, и мы можем дойти до финала»
21:14 · Кубок России
Селихов: «Поражение «Спартака» на моей совести»
21:14 · Кубок России
Клаудиньо открыл счёт в матче «Зенит» - «Ахмат»
20:51 · Кубок России
Ташуев объяснил масштабную ротацию состава «Ахмата»
20:50 · Кубок России
Генич: «Тороп — достойная замена Акинфееву»
20:42 · Кубок России
Семак: «Факт двух матчей подряд с «Ахматом» никак не влиял на подготовку»
20:15 · Кубок России
«Зенит» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:24 · Кубок России
«Рубин» и ЦСКА не открыли счёт в первом тайме кубкового матча
18:00 · Кубок России
«Рубин» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:58 · Кубок России
Гафин озвучил задачу «Динамо» в Кубке России
17:43 · Кубок России
ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с «Рубином», Пьянич – в запасе
17:42 · Кубок России
«Рубин» озвучил состав на кубковую игру с ЦСКА
14:53 · Кубок России
Сенников прокомментировал победу «Локомотива» в дерби с «Динамо»
14:32 · Кубок России
Эдуард Мор: «Исход матча «Динамо» - «Локомотив» максимально предсказуем»
13:53 · Кубок России
Радченко оценил силы в матче «Зенита» и «Ахмата»
13:01 · Кубок России
Пименов: «Зенит» настроен на столетие взять все кубки» 1
12:53 · Кубок России
Дьяков рассказал, чего не хватает «Спартаку» Станковича
10:40 · Кубок России
«Ни к каким обрядам не прибегали, в потусторонние силы не верим» - Байрамян - о том, как удалась прервать безвыигрышную серию эксклюзив
10:25 · Кубок России
Сутормин объяснил, почему не считает, что «Спартак» превращается в середняка эксклюзив
Все новости