Кассьерра удвоил перевес «Зенита» в матче с «Ахматом»

«Зенит» противостоит «Ахмату» в четвертьфинале кубкового Пути РПЛ. Первый тайм остался за командой Сергея Семака благодаря голу Клаудиньо на 20-й минуте. Только возобновилась игра после 15-минутной паузы, как «Зенит» оформил еще один гол в ворота соперника - Вячеслав Караваев в штрафной обыгрался с Клаудиньо, дальше Александр Ерохин отдал на Матео Кассьерру, который пяткой отправил мяч в сетку.

На табло 2:0, у «Зенита» весомая заявка на итоговый успех. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.