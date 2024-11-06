Тороп рассказал, как у него получилось отразить пенальти от Даку

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп вечером среды смог отразить пенальти от форварда «Рубина» Мирлинда Даку в игре Кубка России. Благодаря сейву Торопа на табло до финального свистка сохранился ничейный счёт – 0:0.

«Просто так получилось. Пенальти Даку я смотрел, поэтому прыгнул и угадал. Мы очень хорошо боролись, где‑то нам везло. Мы давали отпор. В раздевалке все похвалили, хорошая атмосфера, но жалко, что не победили», - приводит слова вратаря телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что завершают игровой день в Пути РПЛ Кубка России «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют очную встречу в Санкт-Петербурге, текстовую трансляцию матча проводит наш портал.