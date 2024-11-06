Рахимов: «Даже великие не забивают пенальти, ничего страшного не произошло»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Насколько эта ничья обидная для вас, учитывая незабитый пенальти и отмененный гол?

- В целом по игре, наверное, мы были чуть ближе к победе. Достаточно неплохие эпизоды у нас были в первом тайме. Мы могли забить и решать момент, когда прострел был на Ваду. В принципе, по игре хорошо. Обидно, когда не выигрываешь, когда в концовке не забиваешь, но такие игры случаются. Даже великие не забивают пенальти, решающие пенальти не забивают. Ничего страшного не произошло. Понятно, что сам Мирлинд переживает, но надо говорить об игре, а игра была очень хорошей.

- Можно назвать эту ничью со знаком плюс?

- Игру со знаком плюс можно назвать, а ничью, естественно, сложно, потому что ты все-таки имел, если можно так сказать, все-таки стопроцентный шанс.

- «Рубин» раскрепостился во втором тайме. Какие слова удалось найти в перерыве?

- Он не был закрепощен и в первом тайме, поэтому я не видел этого. Мы просто в перерыве сделали еще какие-то поправки. Я показал им несколько эпизодов, которые были хорошие и не очень, по видео. Естественно, нам нужно было сделать эти поправки. В принципе, всё было нормально.

- Этот гол на 64-й минуте незасчитанынй, вы уже видели этот момент?

- Еще не посмотрел, что там было. Я не заметил. Не знаю, может быть, надо посмотреть еще раз.