Николич: «Можно назвать мини-кризисом результаты ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- «Рубин» был близок к победе. Что сломалось в игре вашей команды после первого тайма, в котором ЦСКА доминировал?

- Сломалось? Как я сказал перед игрой, тяжелое поле. Здесь большую роль играла свежесть, борьба, единоборства, второй мяч, желание. Картинка пенальти, что происходило перед пенальти, самый лучший шанс у «Рубина», это картинка игры. Ничего не сломалось в игре. Просто начались индивидуальные ошибки в игре, концентрации не хватило до конца. Ничего, Слава выручил. Сейчас обратно игра после перерыва в Москве.

- Уже третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли назвать это мини-кризисом команды?

- Можно, можно назвать мини-кризисом. Надо побеждать и забивать голы, над этим надо работать.

- С чем связано такое большое количество желтых карточек в первом тайме?

- Там был перебор, по-моему. Судья давал туда-сюда, но не каждый фол - желтая карточка, конечно.