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Кубок России

Клаудиньо забил впервые за 7 месяцев

06 Ноября 2024 • 21:24 Комментировать
Зенит
3:0
Ахмат
1 1.27 X 6.10 2 11.50
2-й тайм

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо отметился забитым мячом в четвертьфинальной игре Кубка России с «Ахматом».

Игра между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Зенит» впереди со счетом 1:0. Первый гол записал в свой актив Клаудиньо, для которого этот мяч стал первым в текущем сезоне. Более того, 27-летний бразилец забил впервые с апреля.

В нынешнем сезоне Клаудиньо проводит уже 16-й матч во всех турнирах. В активе бразильца пять ассистов.

Следить за ходом всех событий в матче между «Зенитом» и «Ахматом» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЗЕНИТ АХМАТ
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