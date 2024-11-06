Клаудиньо забил впервые за 7 месяцев

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо отметился забитым мячом в четвертьфинальной игре Кубка России с «Ахматом».

Игра между командами продолжается в эти минуты. На данный момент «Зенит» впереди со счетом 1:0. Первый гол записал в свой актив Клаудиньо, для которого этот мяч стал первым в текущем сезоне. Более того, 27-летний бразилец забил впервые с апреля.

В нынешнем сезоне Клаудиньо проводит уже 16-й матч во всех турнирах. В активе бразильца пять ассистов.

Следить за ходом всех событий в матче между «Зенитом» и «Ахматом» можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.