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Кубок России

Пьянич: «Ещё несколько матчей, и мы можем дойти до финала»

06 Ноября 2024 • 21:20 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва

Лучший футболист встречи «Рубин» - ЦСКА Миралем Пьянич для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько довольны результатом?

- Это первый матч следующего этапа Кубка, мы играли здесь на выезде. Это достаточно сложная игра, достаточно тяжелое поле. Условия для футбола были сложноватыми. Мы пытались сыграть на победу, делали все, что могли. 0:0, нам теперь нужно дома у себя играть на победу. Мы должны сделать как можно лучше свою работу, чтобы одержать победу и пройти в следующий раунд.

- Какие указания лично вам тренер дал на второй тайм?

- Он мне сказал держать свою позицию, распасовывать, находить наших игроков и партнеров по команде между линиями. Как я уже сказал, достаточно тяжелые условия, поле достаточно тяжелое для игры, поэтому сейчас нам необходимо возвращаться в Москву и готовиться к следующему матчу. У нас 10-го числа очень важный матч для нас. Что касается Кубка, конечно, еще несколько матчей, и мы можем дойти до финала. Для нас Кубок очень важный как турнир, поэтому мы должны сделать все, чтобы в Москве суметь победить. А сейчас у нас 10-го числа самый важный матч в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич

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