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Кубок России

Селихов: «Поражение «Спартака» на моей совести»

06 Ноября 2024 • 21:14 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Ростов

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после поражения от «Ростова» в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча между командами завершилась со счетом 0:1.

«Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя», — заявил Селихов «Матч ТВ».

Футболист считает, что он очень плохо играл ногами и допустил много обрезов.

В текущем сезоне 30-летний Селихов провел семь матчей в рамках Кубка России, пропустил пять голов и трижды смог оставить свои ворота на замке.

Следующий матч «Спартака» состоится 10 ноября. Соперником «красно-белых» в игре 15-го тура РПЛ станет «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
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