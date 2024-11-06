Селихов: «Поражение «Спартака» на моей совести»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после поражения от «Ростова» в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча между командами завершилась со счетом 0:1.

«Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя», — заявил Селихов «Матч ТВ».

Футболист считает, что он очень плохо играл ногами и допустил много обрезов.

В текущем сезоне 30-летний Селихов провел семь матчей в рамках Кубка России, пропустил пять голов и трижды смог оставить свои ворота на замке.

Следующий матч «Спартака» состоится 10 ноября. Соперником «красно-белых» в игре 15-го тура РПЛ станет «Акрон».