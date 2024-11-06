Ташуев объяснил масштабную ротацию состава «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- При формировании состава на сегодняшний матч насколько вы учитывали фактор того, что на этой же неделе матч чемпионата с тем же самым соперником? Потому что ряд лидеров вообще не приехали сюда, в Санкт-Петербург?

- Во-первых, у нас в отличие от «Зенита» игра через два на третий. Это целые сутки, это большой срок разницы. Поэтому непростой перелет, ночные перелеты. И нам важен, конечно, и сегодняшний матч, команда должна быть настроена на игру правильно, чтобы достигать результата, а также матч 10-го. Поэтому те моменты, у нас есть какие-то трудности, фон усталости, по обследованию и другим делам. Мы решили дать группе футболистов паузу. Они работают и тренируются, но не прилетели.

- Два человека из состава, который был на матч чемпионата, Ибишев и Исмаэл. Почему на них выпал такой выбор? Они железные, или просто им нет замены на их позиции?

- Нет, замена есть, но они сыграли неполный матч, где-то по 20-30 минут они играли, потом были заменены. Во-вторых, та самая ротация, они полный матч не будут играть.

- Очень маленькая заявка на сегодняшний матч. Вы в определенном лимите замен. Означает ли это, что вы будете аккуратно к этому сегодня подходить?

- У нас пять замен, и есть шесть полевых игроков, так что у нас полная обойма. Раньше было 18 в протоколе, как сейчас.

- Что касается «Зенита», тоже, естественно, очень много изменений в составе. Есть один футболист, который играл в матче чемпионата, - Педро. Вот такой вариант «Зенита» насколько для вас предсказуемый, неожиданный? Понятно ли, как играть именно против такого сочетания футболистов?

- Мы посмотрели протокол, пока у нас есть догадки по позициям. Посмотрим, как дальше будет, по ходу, команда построит схему и структуру игры. Посмотрим, видно будет. Есть предположение, как «Зенит» будет играть, но будем думать.

- То есть вы не уверены до конца?

- Нет, до конца по некоторым позициям… Есть немножко нюансы определенные, но это нормально.