Генич: «Тороп — достойная замена Акинфееву»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

6 ноября «армейцы» сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. В самом конце поединка 20-летний Тороп отразил пенальти.

— На какой же спокухе играет Тороп. Достойная замена Игорю, — написал Генич в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне Тороп появился на поле в семи матчах Кубка России, в которых пропустил два гола и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ответный кубковый поединок между ЦСКА и «Рубином» состоится в конце ноября.