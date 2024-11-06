Семак: «Факт двух матчей подряд с «Ахматом» никак не влиял на подготовку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- На матчи Кубка как всегда большая ротация. Насколько вы учитывали при формировании состава тот факт, что с этим же соперником матч на этой же неделе? Насколько это влияло на подготовку?

- Никак не влияло. Матчи чемпионата и Кубка - это разные турниры. И в Кубке мы даем возможность играть футболистам, которые меньше получают игровой практики в чемпионате.

- Педро - единственный в стартовом составе, кто получал игровую практику в чемпионате в последней игре. Он провел на весь матч, и вы достаточно критично отозвались о его игре после матча. Данная встреча - это возможность реабилитироваться?

- Он сыграл всего 45 минут, и, конечно, ему нужно играть и играть больше. Он игрок молодой, как раз игровая практика, как можно больше матчей ему нужны для того, чтобы почувствовать уверенность и сохранить хорошую форму.

- Что касается стартовой расстановки, можно ли понимать, что «Зенит» сыграет в три центральных защитника?

- Посмотрим, у нас номинально три защитника, потому что у нас есть три защитника, которые не играли. Нино и Эракович, у нас все в строю, все готовы играть, поэтому все сыграют. Что касается защитников, у нас есть еще и Юра Горшков, на этом линия обороны, которая сегодня выйдет на номинальные позиции защитников, они выйдут в таком составе.

- Юра Горшков сыграет на месте Дугласа Сантоса или на другой позиции?

- Нет, он игрок, который может номинально играть и на фланге, и смещаться в центральную зону. Поэтому диапазон его действий достаточно обширный, постараемся использовать его лучшие качества по максимуму.

- Что касается «Ахмата», насколько у вас есть понимание того, как он будет играть сегодня с учетом того, что у него также очень серьезная ротация - 9 новых человек по сравнению с матчем чемпионата?

- Одна и другая команда провели очень большую ротацию, поэтому можем предполагать. А как будет на самом деле - наверное, из тех игроков, которые выйдут, одна позиция, скорее всего, такая спорная, кто будет играть левее у «Ахмата». Остальные позиции? Я думаю, Антон Швец в обороне, ему не привыкать там играть. Ибишев и Антон Швец - игроки центра обороны. А что касается Ловата, он тоже на своей позиции. Мы предполагаем, что, наверное, в четверке, но сейчас такая ситуация, что команды, даже выходящие в четверке, номинально могут при обороне кто-то из игроков садиться в пятерку, и уже обороняться по другой схеме.