Дивеев напрашивался на антигероя, но Даку смазал пенальти: ЦСКА повезло не проиграть «Рубину» в Кубке

Второй игровой день первых матчей четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России открывался в Казани встречей «Рубина» и ЦСКА. Эти команды уже играли между собой на этом стадионе в сентябре – ничья 1:1 состоялась у них в рамках чемпионата.

Кубковая эпопея будет ещё долгой, и «Рубин» с ЦСКА точно останутся в этом турнире на следующий календарный год. Вопрос лишь в том, кто из них отправится дальше по сетке Пути РПЛ, а кто упадёт в плей-офф Пути регионов. Определяется это в двух очных матчах. После первого в случае ничьей серия пенальти не предусмотрена.

Кубок в любой стране имеет свою специфику по сравнению с чемпионатом, а уж в России с запутанной схемой проведения Кубка – тем более. Поэтому делать прогнозы здесь – дело неблагодарное. В том числе по составам. ЦСКА вышел практически основным, «Рубин» – разбавленным.

Роше и Облякову вообще было заказано выходить в Казани с первых минут, ибо следующий раз они смогут сыграть за «красно-синих» через две с половиной недели (если не получат дополнительных дисквалификаций за удаления в дерби Премьер-лиги со «Спартаком»). Потому что на следующей неделе наступает международная пауза.

Не прошло и двадцати секунд, как пришлось менять спустившийся мяч. Хозяева немного поактивничали на старте матча за счёт недоработок «армейцев» на их половине поля. Потом ЦСКА плотно забрал инициативу, но без создания особых моментов. Койта потерял контроль над мячом, прокинув его себе вперёд. Обляков пробил примерно с линии штрафной площади – вне створа.

«Рубин» чуть взбодрился, и Вада пробил по отскочившему мячу в руки Торопа. Чуни подобным способом ударил – мимо створа вышло. Куда интересней была ситуация у ворот ЦСКА на 34-й минуте. Чуни коротко прострелил от левого края вратарской, и казалось, что никто и ничто не помешает Ваде протолкнуть мяч в пустые ворота. Но помешал вернувшийся назад и доигравший эпизод до конца Круговой.

Создавать опасные шансы близко к чужим воротам командам было трудно. Угочукву, Файзуллаев били с дистанций мимо. Лучше настроен оказался прицел у Келлвена и Вады – мячи отражали Ставер и Тороп. На 64-й минуте откровенно повезло «армейцам». Дивеев допустил грубейшую ошибку на своей половине поля, подарив мяч Чуни. Тот вышел один на один и поразил левый угол.

Поразить-то поразил, однако вмешался ВАР и испортил радость «рубиновым». Мяч срикошетил Чуни в руку от его же ноги после неудачного действия Дивеева. Что хочется отметить? Что в таком случае пенальти обычно не ставят (если игроку обороняющейся команды мяч отскакивает в руку от другой части его тела). Но в нападении сейчас вроде любой гандбол трактуется как нарушение.

Пьянич, вышедший в перерыве, не поспособствовал изменению счёта в пользу гостей, хотя пытался распасовывать неплохо. «Армейцы» не забили справа с острого угла на 68-й минуте. Удар Келлвена попал под блокировку, на добивании пробовал добавлять Койта, но Ставер парировал. У «Рубина» хорошую возможность минут через десять загубил Рахмоналиев, пробивший с левого полуфланга даже не за лицевую, а в аут.

Нулевая ничья осталась до финального свистка. Но с приключениями для «красно-синих». Даку с Ходжей появились на замену у казанцев, которые прибавили в концовке. А Дивееву второй раз удалось избежать участи антигероя. Худшим игроком матча его всё равно назвать можно – другое дело, что «Рубин» не извлёк себе победу. Дивеев явно ударил в своей штрафной Рожкова – пенальти. Хозяев подвёл Даку, плохо пробивший с точки. Слабо низом в правую часть створа – в руки Торопа. Финальный свисток был дан, когда повреждение получил Вуячич.

В ближайшем туре чемпионата ЦСКА сыграет в другом волжском городе – Самаре. Тут надо уточнять, против кого. Против «Крыльев Советов». «Рубин» останется дома и пример лидера Премьер-лиги «Краснодар». А второй раз между собой «красно-синие» и «рубиновые» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сойдутся в Москве 26 ноября – там и решится, кому идти в Путь регионов.

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Кирилл Иванцов