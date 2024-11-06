«Рубин» и ЦСКА не открыли счёт в первом тайме кубкового матча

В Казани вечером среды проходит очный матч Пути РПЛ Кубка России между «Рубином» и московским ЦСКА. По итогу первой половины встречи коллективы не открыли счёт – 0:0. По предупреждению заработали игроки каждой из команд.

Напомним, что это лишь первая встреча из запланированных двух в паре. Ранее во вторник уже прошли два матча Кубка, «Спартак» дома проиграл «Ростову» (0:1), а «Локомотив» в гостях обыграл в кубковом дерби московское «Динамо» (1:2).

Текстовую трансляцию игры между «Рубином» и ЦСКА проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи!