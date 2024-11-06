Гафин озвучил задачу «Динамо» в Кубке России

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился комментарием о задачах команды в текущем розыгрыше Кубка России.

— Какая у команды задача в этом розыгрыше Кубка? Выиграть турнир, — приводит слова Гафина портал «РБ Спорт».

По итогам группового этапа Кубка России московское «Динамо» заняло второе место в группе А, набрав 11 очков. Впереди «бело-голубых» оказался только «Спартак», который заработал 15 баллов.

Соперником команды Марцела Лички в рамках четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ стал «Локомотив». Первая игра между командами завершилась домашним поражением «Динамо» со счетом 1:2.

Ответный поединок запланирован на конец ноября.