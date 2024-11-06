ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с «Рубином», Пьянич – в запасе

Московский ЦСКА назвал свой стартовый состав на первый матч пары в Пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина». Выглядит он следующим образом:

Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Капитанскую повязку наденет Иван Обляков. Звездный боснийский новичок «армейцев» Миралем Пьянич остался в запасе.

Напомним, что следить за игрой в Казани в текстовом формате можно будет на нашем портале. Также мы проведём текстовые онлайн-репортажи остальных матчей вечера. До старта матча между казанским и московским коллективами остаётся менее часа.