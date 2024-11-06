«Рубин» озвучил состав на кубковую игру с ЦСКА

Сегодня, 6 ноября, казанский «Рубин» примет на своём поле московский ЦСКА в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-служба казанцев опубликовала список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Встреча между «Рубином» и ЦСКА должна будет начаться в 18:30 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.