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«Рубин» озвучил состав на кубковую игру с ЦСКА

06 Ноября 2024 • 17:42 Комментировать
Рубин
0:0
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.45 2 2.15
1-й тайм

Сегодня, 6 ноября, казанский «Рубин» примет на своём поле московский ЦСКА в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ.

Пресс-служба казанцев опубликовала список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Встреча между «Рубином» и ЦСКА должна будет начаться в 18:30 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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