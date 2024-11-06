Сенников прокомментировал победу «Локомотива» в дерби с «Динамо»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выездную победу «железнодорожников» над «Динамо» (2:1) в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России.

«Железнодорожники» провели хорошую игру с «Динамо», где здорово использовали стандартные положения. Батраков отдал две голевые передачи, а также удивил гол Пиняева головой», - приводятся слова Сенникова на страницах «Чемпионата».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги команды являются соседями. «Локомотив» занимает третье место, а «Динамо» находится на четвертой строчке. В ближайшем матче «железнодорожники» сыграют против «Факела», а «бело-голубые» встретятся с «Пари НН».