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Кубок России

Эдуард Мор: «Исход матча «Динамо» - «Локомотив» максимально предсказуем»

06 Ноября 2024 • 14:32 Комментировать

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от первого матча «Динамо» и «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1.

«Исход матча «Динамо» - «Локомотив» максимально предсказуем. «Локомотив» был попросту сильнее и по делу победил. Матч получился голевой и интересный», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Следующие матчи команды проведут в рамках Российской премьер-лиги. «Динамо» на домашнем стадионе примет «Пари НН», а «Локомотиву» будет противостоять воронежский «Факел». Оба поединка состоятся в субботу, 9 ноября, на стадионе в Москве.

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