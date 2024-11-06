Радченко оценил силы в матче «Зенита» и «Ахмата»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о противостоянии «сине-бело-голубых» и грозненского «Ахмата» в четвертьфинале Кубка России.

«Зенит» - фаворит в кубковом матче с «Ахматом». У «Зенита» год столетия клуба, поэтому стоят самые высокие задачи. Футболисты и тренерский штаб понимают, что нельзя расслабляться», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» состоится сегодня, 6 ноября. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.

В турнирной таблице Премьер-лиги питерцы занимают второе место, а грозненцы располагаются на предпоследней строчке.