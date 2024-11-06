Червиченко: «Как Николсон и Жозе могли оказаться в «Спартаке»?! Два «пассажира»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» в Кубке России.

- Так какой «Спартак» настоящий? Тот, который победил в дерби ЦСКА, или уступивший «Ростову» в Кубке?

- Так эти игры и есть составляющие настоящего «Спартака». Абсолютно нестабильная и несбалансированная команда! Нет никакого запаса прочности. Нет модели! Футболисты играют, как получится. Вот с ЦСКА получилось – прокатило. Перед встречей с «Ростовом» я, честно говоря, не был уверен, что подопечные Станковича победят. Вышло – еще хуже… То есть, команда может настроиться исключительно на один матч. И то, как мне кажется, это не тренер настраивает игроков, а они себя сами. А дальше, в долгую – ничего нет.

- При этом еще и Барко перестал пенальти забивать.

- Ну этот должно было когда-то произойти. «Ростову» повезло, что Барко не забил именно вчера. При этом, если вы заметили, далеко не факт, что исполнять пенальти должен был аргентинец. К точке с мячом шел Николсон. Тягали этот мяч между собой, спорили… Незабитый пенальти – это в том числе и несогласованность в команде. Тут опять можно говорить о тренерской недоработке.

- К Николсону и Жозе есть вопросы по игре с «Ростовом»?

- У меня к ним вопросов нет.

- Почему?

- Если вы видите бабушку с клюкой, которая переходит дорогу, у вас же не возникает мысли, что она сейчас отбросит эту палку и побежит, как спринтер, через переход?

- Вряд ли.

- Так вот с чего вы решили, что и в отношении этих форвардов что-то может быть иначе?

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- Вы изначально не верили в них?

- Это два посторонних «пассажира»! Как они оказались в «Спартаке»? Тут можно выдвигать разные версии… Но взять пару таких нападающих… Умудриться еще надо!

- Между тем, «Краснодар» продлил контракт с Кордобой, на которого зимой зарился «Спартак».

- Вот «Краснодар» поступил вполне логично. Кордоба своей игрой заслужил еще больший контракт. Тут у меня вопросов нет.

- Теперь «быки» - главные фавориты сезона?

- Да они и до продления контракта с Кордобой таковыми являлись.

Александр Сычёв