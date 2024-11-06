Пименов: «Зенит» настроен на столетие взять все кубки»

Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение о предстоящем поединке петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Зенит» настроен на столетие взять все Кубки, которые только можно. Поэтому «Зенит» - фаворит в этой игре», - поделился мнением Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Ахмат» на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге в среду, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Добавим, что в чемпионате России петербургский клуб набрал 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат», в свою очередь, с девятью очками находится на предпоследней позиции.