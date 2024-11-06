Дьяков рассказал, чего не хватает «Спартаку» Станковича

Экс-футболист Виталий Дьяков поделился мнением о первом поединке между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Поражение «Спартака» показывает, что команда очень нестабильна. Они могут обыграть в дерби ЦСКА, а следом проиграть «Ростову». Стабильности «Спартаку» не хватает», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Ростовом» прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:1.

После 14 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего первым «Краснодара» на 11 баллов.