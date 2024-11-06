«Ни к каким обрядам не прибегали, в потусторонние силы не верим» - Байрамян - о том, как удалась прервать безвыигрышную серию

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России.

- Насколько принципиально для вас было взять реванш у «Спартака» за болезненное поражение в чемпионате?

- Приятно в Москве обыгрывать «Спартак». Вам это любой скажет. Лично я всегда люблю играть против «красно-белых», потому что это играющая команда. Тем более на таком стадионе, где много болельщиков. «Спартак» и сам играет, и дает это делать соперникам. Поэтому матчи всегда получаются интересные. Я рад, что мы выстояли, терпели, когда это надо было. Причем нам долго пришлось терпеть. В итоге удалось победить,

- Есть мнение, что «Спартак» становится середняком. Согласны?

- Это топ-клуб России.

- По подбору футболистов? Потому что по игре и результатам это вряд ли можно так сказать.

- Я не тот человек, который будет судить, как играет «Спартак».

- «Ростов» преодолел восьмиматчевую безвыигрышную серию. Вы прибегали к каким-то нетрадиционным методам, чтобы ее прервать? Некоторые команды ходят в церковь, например?

- Всей командой туда не ходили, никаких обрядов не делали, но каждый игрок понимает ситуацию. Надо работать. Мы все – профессионалы. Только через работу надо исправлять ситуацию, а не верить в какие-то потусторонние силы.

Елена Григорьевская