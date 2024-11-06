Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита», выступающий за «Ростов» на правах аренды, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о принципиальности победы над «Спартаком».

- Есть мнение, что «Спартак» превращается в середняка. Вы согласны с этим?

- Не согласен. Просто «Спартаку» тяжело. Каждый соперник по-особому настраивается на матчи против «красно-белых». Поэтому и такие сложности у этой команды.

- Но тяжело многим, например, ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву», но результаты у этих команд другие.

- «Спартак» всегда был народной командой, и все хотят его обыграть. И сейчас это тоже осталось.

- То есть, для вас обыграть «Спартак» более важно, чем других топов?

- Не могу так сказать. Это не самый принципиальный соперник для меня, просто все хотят обыграть «Спартак».

Елена Григорьевская