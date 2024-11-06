Ненахов высказался о победе над «Динамо»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов пообщался с журналистами после гостевого поединка с «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России. «Железнодорожники» выиграли на выезде со счетом 2:1.

«Мы планировали играть агрессивно. Расстроены, что не удавалось сделать более крупный счёт, надо было забивать больше. Надеемся, что дома забьём гол, который не забили сегодня», - поделился мыслями футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий поединок «Локомотив» проведет на домашнем стадионе против воронежского «Факела» в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени. По итогам 14 туров «Локо» с 31 очком занимает третье место в таблице.