Галактионов: «Акцентировали внимание ребят на том, как соперник играет в обороне при стандартах»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- За счет чего эта победа была достигнута, на ваш взгляд?

- Достаточно хорошая организация игры была, на наш взгляд, и хорошие контрвыпады, хорошее давление с нашей стороны, хотя через два на третий. Наверное, у соперника было не денечек побольше, чтобы отдохнуть после календарного матча, но состояние сегодня было достаточно неплохое, поэтому мы довольны. Безусловно, ребята, которые вышли на замену, они свою изюминку тоже внесли.

- Гол Монтеса со стороны показался легким, абсолютно без препятствий наносил удар. Даже странно, что «Динамо» настолько легко дало ему этим моментом воспользоваться. Как с вашей стороны это смотрелось?

- Мы акцентировали внимание ребят на том, как соперник играет в обороне при стандартах, какие зоны необходимо использовать при подаче. Сесар отлично этим воспользовался и реализовал момент. То же самое, в принципе, и в моменте с Пиняевым, когда пошла фланговая подача. Он дальнюю штангу замкнул.

- Момент с Пиняевым, наверное, чуть более уникальный. Все-таки когда Пиняев забивает головой с метра или полуметра, это всегда смотрится неординарно.

- Это же не единоборство, он добежал свою позицию и очень правильно оказался в нужном месте и замкнул дальнюю штангу. У нас еще были моменты, чтобы третий забить. Вот на что надо будет сделать акцент в разговоре с ребятами, что наша психология, наш менталитет - не останавливаться на достигнутом, а если есть возможность, надо еще забивать и двигаться вперед.