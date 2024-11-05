Личка: «К сожалению, сегодня «Локомотив» был лучше нас»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня многие ждали, что именно «Динамо» будет с точки зрения позиционной игры чувствовать себя чуть лучше. А получилось так, что «Локомотив» чуть больше владел мячом, а «Динамо» старалось играть на контратаках.

- Понятно, можно сказать, что мы сделали ротацию игроков, а «Локомотив» выпустил примерно 7-8 игроков состава, которым играет всегда. Для меня тоже важно видеть футболистов, которые играют меньше, в таких поединках. К сожалению, сегодня «Локомотив» был лучше нас.

- Несмотря на поражение, бросилось в глаза, что Даса и Гагнидзе проводили очень качественный мяч. Ощущение, как будто они немного так соскучились по большому, хорошему футболу.

- Понятно, Лука играет меньше, а Эли был травмирован, и на его позиции сейчас сыграл Кутицкий. Понятно, когда есть шанс сыграть 90 минут и показать себя, это хорошо. Они остаются и хотят получить еще больше игрового времени.

- Насколько травма Фернандеса спутала карты, насколько серьезное повреждение?

- Не знаю, еще с доктором не говорил. Посмотрим. Там еще Скопинцев попросил замену, какой-то удар получил. Не знаю, что там с ним случилось. Доктор скажет завтра, как состояние двух игроков, будут ли они готовы на субботу или нет.

- 1:2 - домашнее поражение перед ответной игрой. Оно существенное, или просто второй тайм будет у «Локомотива» дома?

- Понятно, каждый матч мы должны хотеть выиграть или минимум не проиграть. В этой ситуации всегда более приятно, когда ты едешь на выезд с запасом. Сейчас мы едем туда, и нужно быть в роли догоняющего. Нужно забить минимум один гол, нас ждет сложная игра и сложная ситуация.