Личка: «Соперник силён на стандартах, там нужно было больше играть в корпус»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Очевидно, что результат вряд ли может радовать. А по игре, как вам сегодняшний матч?

- Больше бились, старались. К сожалению, у нас не было достаточно качества, чтобы выиграть матч, но с другой стороны, хочу отметить старание, то, что пошли в борьбу, а не смотрели влево или вправо, старались биться и делать максимум. В нашей игре не хватало качества при работе с мячом. Могли больше использовать ситуации, которые были при переходе из обороны в атаку. Сегодня с нашей стороны чего-то не хватало. Потом стандарты, то, о чем мы говорили перед игрой. В этом соперник силен, там нужно было больше играть в корпус, потому что против этих центральных защитников тяжело. Они высокие. Говорил ребятам, что выиграть борьбу у них тяжело, но надо идти в борьбу, в корпус, чтобы не дать спокойно сыграть. К сожалению, первый гол нам забил Монтес, а второй - маленький Пиняев головой. Это уже другой вопрос.

- Как вообще можно объяснить гол Пиняева? Человек забивает буквально с метра-полуметра, с его данными. По идее понятно - Скопинцев не совсем доработал, плюс Лещук не лучшим образом сыграл. Как в целом это могло быть?

- Мяч достаточно сильный и хороший, для Игоря туда выходить, когда вся линии обороны и нападающие идут в ту зону, это тоже тяжело. Надо дорабатывать со своим игроком до конца.

- Тем не менее, когда пропустили от Монтеса, быстро ответили, минуты полторы прошло, и Маухуб забил после прострельной передачи Макарова. Как вам этот гол смотрелся и как воспринимался с точки зрения эмоций и возвращения в игру «Динамо»?

- Понятно, что когда у тебя получается быстро забить в ответ, могут прийти позитивные эмоции, стараешься еще давить и попытаться забить второй. Но там, считаю, не хватало качества просто на последних 20-30 метрах, где можно было лучше сыграть в последнем и предпоследнем пасе. Например, можно было стараться и во втором матче. Первый - выиграл «Локомотив», а во втором - будем стараться разворачивать игру в нашу сторону.